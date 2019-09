Más críticas del Gobierno a Grabois por el proyecto de redistribución de tierras: "Cosas por el estilo hace Venezuela y así les va"

El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación cuestionó, esta mañana, el proyecto de redistribución de tierras que publicó en Facebook, Juan Grabois. En dialogo con Novaresio910, Luis Miguel Etchevehere, manifestó que lo que plantea el dirigente social está en concordancia con el modelo económico de Venezuela.

"Si uno es dueño de algo y no se le respeta la propiedad privada no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay generación de empleo", planteó sobre la iniciativa del líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Además, el ministro aseguró que "Grabois se suma a lo que se viene diciendo (desde el Frente de Todos)" y remarcó que "cosas por el estilo hace Venezuela, y así están".

Al ser consultado por el duro revés que tuvo el Gobierno en las urnas en las PASO, respondió: "Fuimos muy rápido en muchos aspectos en el sentido de tener unas bases para tener un crecimiento sostenido". Y en ese sentido, aceptó: "La manifestación en las urnas, fue un mensaje".