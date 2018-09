Los textuales de la entrevista:

"Yo en particular voy bien, estamos preocupados porque ya pasamos por varios de estos momentos y el agua siempre llega a la puerta de todos, a nosotros os va bien pero a muchos colegas no. Muchos no saben hacer otra cosa, es un trabajo muy sacrificado y al menos debería recuperar la inversión que hizo".



"Suben los costos, los costos fijos como la electricidad, se necesita mucha energía eléctrica en nuestro rubro, nosotros pagamos $90.000 de luz".

El agua también está cara, estamos en $18.000. Nosotros consumimos mucha luz y agua. Los salarios también suben, por otro lado cae la demanda. La mercadería sube, nosotros somos la parte delgada del hilo, no podemos trasladar el 100% de la suba porque el cliente no lo paga. No alcanza con que vayan extranjeros porque eso es estacional".



Sobre cuánto pagaban de luz hace un año:



"Pagábamos menos de un tercio".



Referido al cambio de consumo de la gente:



"Toma vinos de menor precio, suprimen la entrada. Al que le gusta el dulce comparte el postre, al que no sigue pidiendo la entrada y suprime el postre. Los comensales ahora son más espaciados. Dos personas aquí pueden gastar de $1800 a $2400, el precio promedio son $1000 por persona".



"Además la presión fiscal, a nosotros nos persiguen todo el tiempo, tenemos inspecciones cada rato, más de la mitad de la facturación se va a impuestos. Antes la luz era barata pero no ganábamos más porque la competencia es la que determina los precios, el problema no es que me suba la luz sino que me baje a demanda".

