La abogada de Matías Bagnato alertó sobre la posible liberación del autor de la Masacre de Flores: "Va a ir por él"

Rogelia Pozzi, abogada de Matías Bagnato, alertó este martes sobre la posibilidad de que el autor de la "Masacre de Flores" esté cerca de recuperar la libertad después de haber sido condenado a prisión perpetua en 1995. En ese sentido, la defensora aseguró que Fructuoso Álvarez González, condenado por el crimen de cuatro integrantes de la familia Bagnato y un amigo, irá en busca del único sobreviviente de aquel hecho para matarlo. "No me cabe la menor duda", afirmó en una entrevista con Marcelo Palacios en MP 910.

"¿Si creo que lo primero que hace al salir es ir a matar a Matías? Lo primero, no; pero lo segundo, sí. Él va a ir a su casa, saludará su mujer y luego buscará la forma de matarlo. No me cabe la menor duda, te lo firmo", aseguró. Pozzi.

Embed

Por qué el autor de la Masacre de Flores podría ser libertad

Fructuoso Álvarez González ingresó en las últimas horas a un programa de "prelibertad" que le otorgaría la excarcelación después de haber sido condenado a perpetua.

La decisión sobre el ingreso a este programa fue tomada por la jueza de Nacional de Ejecución Penal 1, María Jimena Monsalve, quien dio lugar al pedido de excarcelación solicitado por los abogados de González, ya que cumplió más de dos décadas en prisión.

Tras el pedido, la jueza solicitó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) informes sociambientales que indiquen, a través de varias evaluaciones, si Álvarez González está en condiciones de ser excarcelado. Ante esta situación, la abogada de Bagnato admitió que la ley ampara la solicitud, aunque dijo confiar en que no se concretará.

"El cómputo de tiempo le da porque se tramitó con una ley vieja. Pero si bien le da, la jueza tiene que pedir informes psicológicos y psiquiátricos. Si esos informes, que nunca le dieron bien, le siguen dando mal, no debería salir nunca", aseguró.

De todos modos, Pozzi volvió a alertar sobre la chance de que la Justicia tome una resolución contraria. "Vamos a ver cómo van a resolverlo, cómo actúan. Lo único que digo es que ojalá lo resuelva bien porque si no lo hacen y Fructuoso Álvarez González sale a la calle...".