Matías Lammens, tras las polémicas de Boca y San Lorenzo: "Me cuesta pensar bien"

El presidente del "Ciclón" aseguró además que el presidente de la AFA cometió un "error" al participar de la fiesta de Carlos Tevez y sentenció: "Estoy preocupado"

"Me costó dormirme ayer". "Fue un partido con muchas polémicas y fallos controvertidos. Si hubiera habido menos errores por ahí el resultado y el trámite del partido hubiera sido otro". "Me preguntaron en el verano por una frase que dijo Marcelo Gallardo de estar con la guardia baja y y dije que ojalá no fuera así porque sería matar al fútbol argentino". "El fútbol argentino tiene una crisis de confianza muy grande. La gente no cree lo que ve". "Ayer a la noche preferí no hablar porque estaba muy enojado". "No hay dudas de las jugadas, encuentro mucho errores, ojalá que haya sido una mala noche. Quiero pensar bien pero me cuesta. Entiendo el enojo de los jugadores, el técnico y los hinchas". "Yo c reo que el equipo hizo un gran partido".

Chiqui Tapia en el cumpleaños de Carlos Tévez: "Me parece que los dirigentes tenemos que ser una voz de nuestros hinchas. Me parece que si Tapia ayer fue al cumpleaños de Tévez, cometió un error". "Lo que hace esto recrudecer todo el enojo".

AFA y Daniel Angelici: "Los que ganaron son ganadores legítimos. Nosotros queríamos otra. Yo dije que nos quedamos un poco solos en esa pelea. Espero no sea un pase de factura, creo que no lo es. Pero estamos muy desilusionados con el arbitraje de ayer". "Vemos que no se mide con la misma vara". "Yo le hablé a Tapia y le dije lo que pensaba del arbitraje de ayer, quedamos en hablar hoy". "A veces te dan ganas de irte pero está mal. Hay que seguir peleando por lo que uno cree". "Trato de no abonar la teoría la teoría del complot, pero estoy muy preocupado por los arbitrajes". "Creo que va haber que p restar atención de acá en más a los arbitrajes"