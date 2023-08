Matías Ola, el argentino que desafiará al Perito Moreno por la Copa del Mundo de Natación de Invierno

Los extremos de la naturaleza se convierten en el escenario de un desafío excepcional para el nadador de aguas abiertas Matías Ola, quien desde el 22 al 27 de agosto competirá en la primera fecha de la Copa del Mundo de Natación de Invierno en el majestuoso entorno del glaciar Perito Moreno. Ola, un apasionado por esta disciplina y desafiante de los fríos más intensos, compartió sus experiencias y metas en una entrevista con el programa MP 910.

Desde el corazón de la Patagonia, Matías Ola se prepara para competir en el glaciar Perito Moreno, un lugar que ya conoce bien. "Nadé hace muchos años por el mundo, pero me entrené en la Patagonia y uno de los escenarios que elegía acá era el glaciar", contó el tucumano, quien trabajó junto a la International Winter Swimming Association (IWSA), para llevar la Copa del Mundo a su tierra natal. "Propuse traer el mundial al país y lo estamos logrando", agregó con satisfacción.

Nadar en aguas gélidas no es para los débiles, y Matías Ola lo sabe mejor que nadie. "No es apto para friolentos, aunque muchos rompen esa barrera con este deporte", aseguró. En el glaciar, la temperatura del agua oscila entre dos y tres grados, exigiendo una adaptación y entrenamiento intensos para el cuerpo. Pero los desafíos no terminan en el frío: Ola ya enfrentó situaciones excepcionales durante sus travesías. "Nadé 18 horas y tuve presencia de tiburones debajo de mí, los vi abajo mío. En el mar te encontrás de todo, sufrís picaduras de medusas, la dureza de la sal tras tantas horas de exposición", reveló

La Copa del Mundo de Natación de Invierno es una oportunidad para que nadadores de diversas partes del mundo se midan en aguas frías. "Vienen de varios países sudamericanos, pero también hay españoles, estonios, norteamericanos, entre otros", compartió Ola. Y mientras se prepara para esta competencia, el nadador ya tiene la vista puesta en otro desafío: "El próximo objetivo personal es cruzar el Río de La Plata", adelanta.

A medida que explora y conquista mares y ríos helados en todo el mundo, Matías Ola subraya la importancia de un aspecto. "Es clave el valor de cada uno, ser valiente", concluyó.