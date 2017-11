Matías Santana - Testigo del Caso Santiago Maldonado 06-09.mp3

-"El juez nunca me llamó a declarar, y mucho menos la fiscal, por eso nos acercamos de manera espontanea para decir lo que vimos."-"Yo estoy seguro que Santiago Maldonado fue subido a la camioneta de gendarmería. Gendarmería entra a la Comunidad disparando, tomé un caballo y me fui. Yo lo había visto una vez anterior."-"Después nos juntamos todos los que sufrimos la represión, sólo faltaba él."-"Lamentablemente el poder político, judicial y los medios están mintiendo, los rastrillajes los hicieron, trabajaron con total libertad, si no quisieron cruzar el río es porque ellos no quisieron."-"L as fotos que muestran son del día anterior."Luis Novaresio, conductor: "No voy a discutir al testigo, 32 días después llaman al testigo, después hacen allanamientos, es un chiste."AUDIO