Mauricio Macri: "Hay que andar bien con la AFIP"

El presidente Mauricio Macri aseguró : "Hay que andar bien con la AFIP y pagar los impuestos", en una fuerte advertencia por las millonarias deudas que mantienen los empresarios Lázaro Báez y Cristobal López, vinculados al kirchnerismo, con el organismo recaudador.





"Hay que andar bien con la AFIP, si no hay que preguntarles a algunos que hoy están en los diarios. Hay que pagar los impuestos. No hay que apropiarse de impuestos que no son propios", afirmó Macri dirigiéndose a Alberto Abad, el actual titular del ente recaudador.





"No hay que apropiarse de impuestos que no son propios. ¿No es cierto, doctor Abad?", insistió Macri al encabezar en Tecnópolis el acto de lanzamiento de la plataforma digital Exporta Simple, una herramienta destinada a facilitar las exportaciones nacionales.