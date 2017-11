Mauricio Macri: "sea cual fuere el resultado en la provincia, Cristina es menos que Menem en el 2003"

Mauricio Macri - Presidente de la Nación 11-08.mp3



Mauricio Macri - Presidente de la Nación habló con Luis Novaresioopinó de Cristina y de Massa, reviví la notaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESLas Paso seguirán?: "Nuestra intención es modificar las PASO, no es un mecanismo que haya dado resultado, queremos una reforma política, un sistema transparente, ágil, sacando esta instancia que es costosa."AUDIO DE LA NOTA- Periodos de gobierno- Dichos de Gabriela Michetti: "No es una mala alternativa porque las elecciones cada dos años es mucha perdida de tiempo, con la cantidad de cosas que hay que hacer en la Argentina, somos las mismas personas. Son horas que no se dedican a la resolución de los problemas. Debe hacerse una reforma política de verdad."- La elección es entre Macri y Cristina Fernández?: "Para mí es una elección entre un proyecto de cambio y volver al pasado. Los argentinos tenemos posibilid ad de ratificar que el cambio es en serio, lo creemos, lo sentimos en el corazón, tenemos un compromiso, que haya transparencia, dialogando, asumiendo compromisos que se cumplen. Una forma de vivir, un cambio cultural. El mundo espera ver si nosotros ratificamos el cambio. El cambio no se hace en 19 meses, es un compromiso que debemos ratificar."-"Ya pasamos lo peor, encontramos el punto de partida, estábamos con cepo, sin créditos, fuera del sistema, ahora el país arrancó, empezamos a crecer, baja la inflación, está volviendo el crédito, es el momento de decir que estamos comprometidos con esto."-"Los problemas se los dice, describe, no se dice más que son sensaciones como la seguridad, o el tema del narcotráfico. Las cosas cambiaron para comenzar un camino. Hay mucha gente que no percibe los resultados del crecimiento porque hace años que veníamos mal, con mentiras."- Hay una parte de la población que no recibe el cambio y no llega a fin de mes: "Claramente, no se logra en 19 meses que todos perciban el cambio. Los primeros meses se excluyeron empleos. En Argentina se consumía el capital de los argentinos, las reservas del Banco Central, la energía para sostener un cierto nivel de consumo. Cuando se sinceró todo se vio la realidad de la Argentina."- Dólar, se traslada a los precios: "Estamos todos los días haciendo cosas por los precios, tratamos que haya transparencia y competencia. Hay diferencia de precios entre los locales aunque bajamos la inflación a la mitad. El Gobierno anterior dijo que un poco de inflación no era malo, y era mucha porque el Indec mentía. Mi principal compromiso es reducir la pobreza. En el 2019 debemos llegar a un dígito."- Declaraciones de Nicolas Dujovne sobre l as paritarias y la inflación: "Las paritarias le están ganando a la inflación, las que se han firmado están por encima de la inflación. Todos los meses aumenta el poder adquisitivo de los salarios. Además la economía mejora mes a mes, empezó el campo, la industria automotriz, construcción, vamos a crecer en el orden del 3 por ciento."-"Estoy convencido que este es el camino, estamos construyendo una casa con cimientos sólidos, no se puede dejar un Banco Central con reservas negativas. Estamos abiertos para debatir mejores decisiones por eso se hicieron acuerdos que generaron puestos de trabajo."- Tienen plan B?: "No hay giro milagrosos, este es el camino, los que gobernaron ahora hablan de soluciones y no la aplicaron cuando estuvieron. Ellos cuando estuvieron dijeron muchas mentiras, que había más pobres en Alemania que en Argentina. El mundo e stá avalando el camino, Merkel, Holanda, China, Obama, el Presidente del BID, el Banco Mundial nos felicitaron por el camino."-"Sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal y tuvo muchas promesas. Nuestra intención es ayudar, si me equivoco corrijo."- Después de octubre, tendrá dialogo con 1País, Sergio Massa: "Lo que es irreversible es la perdida de credibilidad, es dificil confiar en Sergio Massa. Donde hay posibilidad de dialogo es con los Gobernadores porque están conduciendo. Hay que mejorar el Consejo de la Magistratura, hablar de una reforma impositiva, somos el primer gobierno que reduce impuestos, la ley Pymes tiene un éxito bárbaro."-"Argentina comenzó el mejor periodo, hará un país potente."- Para el común de los trabajadores no bajaron los impuestos: "Sí, nosotros hemos baja do impuestos, sacamos las retenciones a las economías regionales."-"Nosotros pagamos más caras las cosas por los impuestos, por la infraestructura, no teníamos rutas, trenes. Estamos pensando en mejorar todo para que el poder adquisitivo del salario sea mejor. El valor va a bajar del pasaje de avión. Argentina está creciendo, el Estado no debe bloquearte."- Elección en la provincia de Buenos Aires, los votos de Cristina Fernández son por ex presidente o por merito de Cambiemos: "Para mí es un voto que tiene un ex presidente, como fue Carlos Menem. Cristina es menos que Menem en el 2003. El Peronismo no ha podido plantear una alternativa."-"Nosotros consolidamos Cambiemos. Tenemos una propuesta seria con un valor de compromiso, transparencia, dialogo. Estamos contentos con nuestra propuesta moderna y de futuro. Si seguimos este camino con convicción nos irá bien."- Reforma laboral- Flexibilización laboral: "No tenemos una reforma global, la hicimos sector por sector. Aún no lo hemos debatido de manera general. Nissan, Ford, Renault, Volkswagen, General Motors tuvieron una inversión importante. El crédito hipotecario es un éxito, un crédito cada dos minutos. Todo esto fue un acuerdo de los empresarios y el Gobierno. Con Uatre también hicimos acuerdos."-"Cuando escuché que los cuatro gremios aeronáuticos sacaron un comunicado para que no vengan lineas aéreas dije, es el mundo del revés."Luis Novaresio, conductor: "El tema es que la gente tiene temor que se cierre Aerolíneas, o se privatice."Mauricio Macri, presidente de la Nación: "El temor sería que los argentinos no podamos volar, no de quién es Aerolíneas. Mi comprom iso es que Aerolíneas no le descuente nada a los argentinos."- Desaparición de Santiago Maldonado: "Estamos trabajando para saber qué pasó, hay poca información, hay búsqueda por todos lados, hablé con Patricia Bullrich, y estamos sin ayuda de la organización."- Oyente le propone a Macri que viva un mes como un trabajador: "Yo he hablado con la gente, sé que hace cada uno, si hubiera podido evitar el aumento de tarifas lo hubiera hecho. Todo lo que hago le dará un mejor futuro."