Carlos Melconian: "Al tipo de cambio libre y flotante no volvemos"

Sobre la posibilidad de ser ministro de Alberto Fernández.



"A mi me facilitó Alberto ayer el tema. Cuando aclaró las cosas me hizo un favor".



Respecto a la continuidad del cepo:





"Yo diría que el régimen cambiario diferente llegó para quedarse, el cepo es una cosa muy particular. Al tipo de cambio libre y flotante no volvemos. Aunque gane Mauricio Macri no se vuelve".



"Cantar la justa no es no equivocarse, es no mentir. El sector público consolidado en la Argentina viene arrastrando problemas. Es muy importante el debate de esto con la sociedad argentina. Macri lo agarró con emisión, primero lo quiso bancar con deuda, le dijeron que no, la puso el FMI, pero pidió el plan picapiedra a cambio. El plan picapiedra empezó a ajustar, el ajuste fue parcial".



Referido a que país podría "agarrar" Alberto:



"Dejalos a Alberto y a Mauricio con sus campañas, nosotros sigamos haciendo aporte de materia gris para servir a la política y a la Argentina". "Cerremos la grieta y no jodamos más".