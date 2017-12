Carolina Stanley habló sobre los datos de pobreza que dio la UCA, la gestión del Gobierno de Mauricio Macri y reforma jubilados.





Acerca de los números de pobreza publicados por la UCA:





"Son datos duros, datos que duelen, pero también es importante destacar que hoy tenemos datos, más allá de los datos de la UCA tenemos un INDEC que está trabajando con datos y tenemos un Presidente que decidió poner la realidad sobre al mesa para transformarla. Es una realidad que afecta a muchísimos argentinos y para cambiarla se van a necesitar muchos años y políticas muy serias, hay que dejar de especular con la pobreza y dejar de pensar en soluciones mágicas, a corto plazo, y pensar soluciones a largo plazo para dar una salida definitiva de la pobreza".





Sobre qué hacen para que la gente salga definitivamente de la pobreza:





"Una de las políticas más transformadoras tiene que ver con el plan nacional de primera infancia, cuando atendemos y acompañamos a cada niño y niña que nace, les damos una oportunidad, les damos las mismas oportunidades de estar cuidado y nutrido empezamos a cambiar al historia, cuando luego podemos darle una educación de calidad que le da herramientas para poder elegir un trabajo hoy o mañana, es necesario empezar cuando son chiquitos".





Referido a la calificación de la gestión a dos años de iniciarse:





"Con estos números de pobreza lo que tenemos por delante es un camino muy lago, más allá de creer profundamente en las políticas que aplicamos falta mucho trabajo en este sentido (..) Cuando podamos decir que cada chico que nace tiene las mismas oportunidades, que tengamos una educación de calidad, q ue un chico al terminar el secundario pueda elegir un trabajo libremente me voy a sentir satisfecha de la Argentina que construímos".





Sobre qué nota se pondría:





"No me parece difícil pensar una nota, hicimos muchísimas cosas en lo que tiene que ver con estabilizar una crisis económica y social, frenar al inflación, frenar la tendencia en alza de la pobreza, estamos en un proceso de reforma donde lo que se plantea tiene que ver con un planteo de debates estructurales que necesita darse la Argentina necesitamos pensar en una Argentina a 20 o 30 años "





Referido a los jubilados:





"Somos un Gobierno que siempre estuvo al frente de tomar las medidas para que se beneficien los que menos tienen siempre, fueron muchos años de mentiras y hay que ordenar muchas cuestiones para que la transformación de las familias en estado de pobreza sean definitivas. Si no hay desarrollo económico no hay crecimiento social. Lo que se busca es darle una cuestión seria a los que hoy están jubilados. Los jubilados van a cobrar por encima de la inflación, no van a perder poder adquisitivo, van a estar cuidados como desde que asumimos. Es una fórmula que hace que los jubilados no pierdan y se pueda ordenar el sistema jubilatorio".









Sobre qué están haciendo para diciembre y que no haya tensión social:





"Se está trabajando como en los últimos años, los últimos diciembres fueron tranquilos, se trabaja con el diálogo".





Acerca de si va al retiro del jueves:





"Sí, voy."