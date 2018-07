"Con la turbulencia financiera que hubo hay un clima de preocupación en la gente"

- Situación económica: "Sufrimos una turbulencia fuerte a causa de los Mercados Financieros, se está estabilizando y espero que recuperemos el crecimiento lo antes posible. El primer trimestre del año Argentina creció al 4 por ciento, con el sacudón financiero, y la corrida del dólar se puso un freno en la economía".



-"Sé que la sensación de mucha gente es de incertidumbre".



-"Sabemos lo que significa una devaluación, se genera sensibilidad, sube la tasa de interés, se traslada a precios y hay preocupación en la gente. También sabemos que si todo se calma... Tenemos que recuperar la tasa de crecimiento, tenemos un boom de turismo".



- "Esa frase... no tenemos la bola de cristal, tenemos expectativas que se mejore, las economías regionales se están viendo favorecidas con el dólar".



- Salario de empleados porteños: "No sé hasta fin de año porque todas las paritarias tienen una clausula de revisión que tendremos que ver. El año pasado nadie perdió poder adquisitivo en la Ciudad".



- Reunión con María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio, Gerardo Morales, Marcos Peña sobre el ajuste: "No tenemos un número de ajuste, se está discutiendo el tema del traspaso de los servicios. Tenemos que distribuirlo".



-"Alfredo Cornejo no pudo venir, pero dentro de Cambiemos buscamos la mejor alternativa. Se debe gastar lo que tenemos, no más."



- Imagen de los políticos: "Con la turbulencia financiera que hubo hay un clima de preo cupación en la gente, esperemos que con el dólar estabilizado se mejore la actividad económica."



Nota de Darío Loperdido en La Nación: "Vi un resumen que me mandan, pero son todas cosas que no tienen que ver con la gestión de la Ciudad, la denuncia la puede hacer él, no sé que significa, tampoco sé si hizo la denuncia."



- Obras del Bajo: "Se termina en mayo del 2019, va a agilizar mucho el recorrido de la gente, la entrada de camiones al Puerto. Se había anunciado hace 45 años la obra, recién ahora se hizo por el trabajo coordinado con Mauricio Macri."



- Obras en Av Corrientes: "La cantidad de autos que llega al centro de la Ciudad bajó un 85 por ciento. La gente va al centro en el Metrobus, en el Subte".



- Miguel Ángel Pichetto dijo que la ex presidente será candidata: "Cristina Fern&aacu te;ndez tiene derecho a ser candidata en el 2019, no nos metemos en la Oposición".

