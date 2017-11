Cristina Kirchner admitió hechos de corrupción en su gestión

La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana y ex presidenta, Cristina Kirchner , afirmó que es "innegable que durante mi gobierno hubo funcionarios que cometieron hechos de corrupción".





"Hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Es innegable. Y deben responder. Pero tachar a todo un gobierno de corrupción por unos funcionarios, no. No creo que haya ningún gobierno en el mundo exento de funcionarios que cometan corrupción", dijo la ex presidenta en una entrevista con el diario El País de España.





La ex presidenta también aseguró: "Yo no blanqueé plata negra, el que lo hizo es el hermano del presidente Mauricio Macri . Y su amigo del alma –Nicolás Caputo– también blanqueó 35 millones. Contratista del Estado".





Al ser consultada sobe si tiene temor de ir presa, respondió que "cuando se resiente el Estado de derecho, el poder judicial pasa a ser una fuerza de tareas del gobierno y cualquiera puede ir preso".