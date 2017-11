Cristina Kirchner: "Hacemos responsable al presidente Macri de jugar sucio"

Desde el Instituto Patria, la expresidente Cristina de Kirchner, candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, fustigó con dureza contra el presidente Mauricio Macri, y también contra el juez Claudio Bonadio, a quienes acusó de "obscenidad política" y crear "un clima de persecución política, intolerable e inaceptable".



"Hacemos responsable al presidente Macri de jugar sucio. Nunca se vieron situaciones como las que se viven en la Argentina. Lo hacemos responsable también al Presidente de obscenidad política al permitir que el juez más desprestigiado del país pretenda manipular el proceso electoral creando un clima de persecución política, intolerable e inaceptable", bramó Cristina de Kirchner.



La candidata hizo "responsable" al presidente Macri de "someter a la democracia argentina a un estado de shock con el ánimo de intimidar" y de "judicializar la vida política, de pretender intimidar" a la oposición y a los votantes.



"Ya basta hay que levantar la voz y hay que denunciar la persecución, el acoso y el deterioro grave de nuestras calidad democrática", afirmó Cristina Kirchner.



La exmandataria hizo "responsable al juez (Claudio) Bonadio" de "servir a los intereses políticos del presidente (Mauricio) Macri" y de "actuar casi como una correa de transición de sus obsesione contra la oposición y mi persona en particular".



Luego de que fuera llamada a declaración indagatoria por encubrimiento del atentado a la AMIA sostuvo que la convocatoria se produce "en pleno proceso electoral sobre un hecho que no es judiciable, en el que él tuvo participación como juez y en el que fuera apartado por encubrimiento".



"Viola garantías constitucionales y el derecho de defensa", señaló Cristina Kirchner, quien señaló que se trata de una "inaceptable judicialización" en el contexto de un "cronograma judicial que se da en paralelo con el cronograma electoral, nunca visto".



Además, indicó: "Hacemos responsable al presidente Macri de persecución política, degradación de nuestra democracia, un uso partidario, obsceno, donde el poder judicial actúa casi como una fuerza de tareas del poder ejecutivo".



Respecto a la cuestión de los fueros parlamentarios que tendrá en caso de que sea elegida senadora -algo que está descartado que sucederá-, Cristina afirmó que si los hubiese querido "lo hubiese hecho en 2015" y ante la posibilidad de que el oficialismo pida su desafuero pidió esperar a que ocurra.



Asimismo, volvió a defender el acuerdo firmado con Irán para intentar avanzar en la investigación de la voladura de la AMIA y anticipó que luego de las elecciones llevará el caso a Naciones Unidas. "Porque esto no es solamente un hecho no judiciable, aprobado por los Congresos de ambos países, sino un acuerdo en el marco de la carta de las Naciones Unidas", insistió.