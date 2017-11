Cristina Kirchner: "Si estuvieran aquí, Evita votaría a Cristina y Perón a Taiana"

La candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, pidió esta tarde al electorado que "no" vote "más mentiras" y aseguró que "nunca" traicionó al pueblo, al tiempo advirtió que poner un límite al gobierno de Mauricio Macri "no es cuestión de partidos sino de sentido común".



"Tengo una gran esperanza, necesitamos construir una fuerza política, una alternativa que les dé a los argentinos, una idea, una esperanza de que esto que está pasando lo vamos a poder cambiar, por eso es el 22 y es después del 22 también", expresó en el centro de un acto de campaña en la cancha de Racing, en Avellaneda.



Allí, manifestó: "no voy a decir que no los voy a traicionar, porque nunca los traicioné con mi conducta" y remarcó que "si estás mal no votes más mentiras".



Cristina Kirchner también advirtió que hay que poner un límite al gobierno de Macri "no es cuestión de partidos sino de sentido común".



"Estamos a tiempo de poner un límite. No dejemos que estas políticas sigan endeudando al país. Estamos a tiempo de decir 'Así no'", sostuvo durante el cierre de campaña de Unidad Ciudadana en el estadio de Racing.

Sostuvo que para sostener esa posición "no hay que ser peronista, basta con ser argentino y tener memoria".



La candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires le hizo un guiño al justicialismo al señalar que "ser peronista hoy es decir 'basta ya' (al presidente Mauricio) Macri con tanta malaria para el pueblo".



"En estas vísperas del 17 de octubre venimos no a recordar la historia única sino también venimos a hacer honor a la vocación política que significa pertenecer a un espacio político que siempre ha hecho honor a la lealtad", expresó en el cierre de campaña.



En otra parte de su discurso, Cristina señaló que "la única lealtad" del presidente Macri "es a los grupos concentrados de la economía".



"Después de 20 meses de Gobierno, podemos comprobar que la única lealtad de Macri es a los grupos concentrados de la economía. Es (lealtad) a las mineras, lealtad a los fondos buitres. Lealtad a su familia, a sus amigos, a sus socios. Lealtad a Edenor, a Edesur. Esa es la lealtad que hoy puede exhibir el Gobierno", arremetió.



Cristina también sostuvo que si Evita estuviera viva, la votaría a ella, mientras que Juan Domingo Perón sufragaría a favor de Jorge Taiana.



"Yo me pregunto, si Perón y Evita estuvieron aquí, ¿a quién votarían? Evita a Cristina. Perón a Taiana. Y los dos juntos a Unidad Ciudadana", dijo la expresidenta al encabezar un multitudinario acto en el estadio de Racing, en Avellaneda.



"Aunque no seas peronista, te tenés que dar cuenta que lo que está pasando no es bueno para la Argentina, ni para vos ni para tus hijos", remató.