Daniel Angelici desmintió que Riquelme será candidato a vicepresidente de Boca

"Ojalá. A Román hace 3 meses que no lo veo. La último vez que lo vi fue para hablar del partido homenaje". Recién el martes próximo hay comisión directiva. Nunca hemos tenido una conversación para poder decir esto que dice Olé".



Respecto a la posibilidad de que el apellido Macri esté en alguna lista:



"A mi me encantaría, pero eso no tiene ninguna posibilidad". "Hablo con Mauricio seguido y él me dice que es un ciclo terminado".





Mauricio Macri luego de dejar de ser presidente:



"Yo le recomendaría a Mauricio que se quede en el país. Él todo lo que hace lo hace porque tiene la convicción".



En relación a Gustavo Alfaro y Carlos Tevez:



"Alfaro no se quiere ir".



"A Carlos Tévez lo quiero mucho. Estoy eternamente agradecido, pero para mi es un jugador de mucha jerarquía y que tiene que tomar la decisión con las próximas autoridades. No sé si se va a Peñarol. Él siempre me dijo que se quiere retirar con la camiseta de Boca".



Respecto a qué sucedió con el empleado d e la empresa de seguridad de Boca que se abrazó con los jugadores de River:



"D'Onofrio realizó un buen acto demagógico. Yo no lo haría. Uno está trabajando y tiene que ser profesional".