Débora Plager, la ganadora del Martín Fierro como labor periodística femenina en la mesa de Viale 910

"Intratables significa mucho para mi. Fue un cambio en la carrera que yo estaba haciendo. Me formé en la interacción con los otros".

"No sé quién gana las elecciones. Va a ser una primera vuelta muy complicada para el oficialismo. El peronismo puede recuperar la mayoría parlamentaria. No me gustan mucho las encuestas.

"Al gobierno de Macri le tengo que poner un aplazo. Dicen que hay una diferencia de 7 puntos entre Mauricio Macri y Maria Eugenia Vidal. Esa tracción hacia arriba que le puede dar Vidal calculo que la van a usar, sería estúpido no hacerlo".