"Son números negativos con algunos considerandos, para el 55% es mala e innecesaria, 30% dicen mala pero necesaria, eso quiere decir que para el 85% es mala. Esto tiene relación con cómo comunica el Gobierno, el 76% dice que el Gobierno comunica mal, si le quitamos los intermedios solo el 7% cree que comunica bien. Se dejó que la oposición diera su relato y es lo que compró la sociedad.""Absolutamente, 73% dice que son planificados, 14% no saben, solo el 13% cree que son espontáneos. La gente sospecha que está el FPV detrás de todo ésto. La grieta se va achicando, cada vez el grupo opositor se va achicando pero son muy fanatizados, hoy no pasan del 20%"."No sé si están enojados o es parte de su planificación de accionar, creo que actúan organizadamente y planificadamente.""Hay una enorme confusión ahí, el 72% cree que son espontáneos y en contra del Gobierno pero muchos creen también que fué contra la violencia, ahí hubo un juego también muy astuto de quienes que mandaron a decir que se salga a defender la democracia en contra de la violencia por las redes sociales y luego mandaron activistas a los cacerolazos, eso generó una gran confusión al respecto.""No lo creo , Massa cada vez que se ha juntado con el kirchnerismo ha perdido puntos, tenía 45% de imagen positiva en diciembre del año pasado, cuando hizo al foto con Kicillof por Ganancias bajó a 15 en un mes, nunca más remontó, ahora tiene 12 puntos. No veo a nadie que está en condiciones de capitalizar, yo creo que aunque sea tardíamente habría que salir a explicarle a la opinión pública la reforma"."Si, si, ¿Quién está en la vereda de enfrente? Cristina tiene 70% de imagen negativa. Todavía su imagen positiva (La de Macri) está por encima del 50%. Falta una figura de la oposición que pueda pararse enfrente y pueda presentar una propuesta diferente".