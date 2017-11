El Gobierno nacional y los gobernadores alcanzaron este mediodía un acuerdo para la firma de un nuevo Pacto Fiscal, que buscará bajar la presión tributaria sobre la actividad económica en las provincias.



Fuentes oficiales revelaron a NA que el acuerdo será rubricado por todas las provincias excepto San Luis, dado que la administración de Alberto Rodríguez Saá no aceptó las condiciones planteadas por la gestión de Mauricio Macri.



Otra provincia que estuvo en duda hasta el final fue Santa Fe, pero el gobernador Miguel Lifschitz confirmó que finalmente se sumará al entendimiento general.



"Se que ha habido incomodidades, pero todos sabemos que tenemos una responsabilidad enorme y no podemos esperar porque hay cuestiones de pobreza y empleo que debemos resolver", dijo el jefe de Estado Mauricio Macri al sentarse a la mesa con los mandatarios provinciales.



Macri se refirió así a las febriles negociaciones que entabló su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con los gobernadores en la última semana después de que se diera a conocer las condiciones del Pacto Fiscal que pretendía la gestión Cambiemos.



"Estamos convencidos de dar un gran paso adelante, no es fácil un acuerdo de este tipo con puntos de partida tan distintos", reconoció el Presidente.





Lo que se acordó



-Fondo del Conurbano: Se deroga el artículo 104 de Ganancias y Nación pone los fondos para compensar a las provincias.

-Impuesto al cheque: el 100% se destinará a ANSeS. De esta manera se compensará al organismo que conduce Emilio Basavilbaso, que de prosperar el acuerdo dejará de recibir el 20% de lo que se recauda por el impuesto a las Ganancias, tal como lo prevé el artículo 104.

-Rebaja de impuestos distorsivos (Ingresos Brutos y Sellos)

-El compromiso de las provincias de acompañar la ley de Responsabilidad Fiscal que impulsa Nación.

-Se incluirá el financiamiento del déficit de las cajas previsionales no transferidas, un punto que varios gobernadores pusieron como condición para firmar.

-El Gobierno aceptó coparticipar la recaudación del Revalúo Impositivo.

-Reforma previsional: Macri quiere que los gobernadores apoyen la iniciativa oficial que prevé que la actualización de las jubilaciones sea por inflación. Los mandatarios quieren que se agregue un plus. En Gobierno, antes de la cumbre que encabezará el Presidente, ven "razonable" el planteo. El Gobierno accedió al pedido.

-Juicios: Nación buscaba que las provincias desistieran de los juicios que tenían contra el Gobierno nacional. Eran 56 juicios identificados por distribución de recursos, por una cifra cercana a los $ 340 mil millones, según estiman en el Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne. Esto sin contar el reclamo de la Provincia de Buenos Aires, por unos $ 400 mil millones y que Vidal ya garantizó desestimar siempre que salga la ley y se le reconozcan los fondos "hacia adelante".

Varios gobernadores, que consideraban que la Corte Suprema de Justicia podía darles la razón, se resistían a firmar. El Gobierno insistió y ofreció un bono en compensación, para saldar en dos cuotas la deuda que reclamaban las provincias. Los gobernadores aceptaron.