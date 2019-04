El kirchnerismo y la soberbia del gigante Orión

La picadura del escorpión a Orión fue la historia que eligió el conductor en la introducción de su editorial. El soberbio subestimó a un animal venenoso y el insecto lo terminó matando.





"Cristina Kirchner siempre se comportó como el gigante Orión. Soberbia, se creía invencible. Hasta que un día Mauricio Macri armó ese partido llamado 'Cambiemos' y le ganó a ella a Scioli, Zannini, Anbila Fernández y a Sabatella. Ya pasaron tres años y medio de gestión y los resultados económicos son tan malos que el kirchnerismo vuelve a cometer el mismo pecado de la soberbia, de la arrogancia", asoció. , asoció.





A la vez nombró que otros de los problemas es el odio que destilan personajes como Hebe de Bonafini, Pablo Biró, Daddy Brieva y Guillermo Moreno, disfrutando la drámatica situación económica y social. "La gestión de Macri sigue siendo competitiva porque son un espanto porque son mala gente. No les importa que a la Argentina le vaya mal con tal de que puedan volver al poder", agregó.





Por último el conductor cerró su editorial con un mensaje para el kirchnerismo: "No se confundan no sean soberbios no repitan el pecado de Orión. Macri está haciendo una gestión espantosa con 54% de inflación con 32% de pobreza, pero todavía tiene vida electoral porque están ustedes del otro lado. No sea cosa que al final los dos se bvayan al cielo y terminen imporando estar lejos del escorpión".





