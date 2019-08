El mensaje de la sociedad argentina al presidente: "Es la economía, estúpido"

Hay una frase que se repite mucho en política sin explicar de dónde salió.. "Es la economía estúpido". Una frase que nace en EE.UU a partir de la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 pero que terminó viralizada en todo el mundo . ¿Cómo nace esta frase? Allá por 1992 George Bush padre era considerado imbatible por la mayoría de los analistas políticos. El tipo tenía 90% de aceptación por haber terminado con la Guerra fría y la Guerra del Golfo de Pérsico.





En esas circustancias, Jame Carville, estratega de la campaña de Clinton, le dijo que debía enfocarse sobre cuestiones más relacionadas con la vida cotidiana de la gente y sus necesidades más inmediatas. Entonce pegó un cartel en el búnker de campaña con 3 puntos:





1- "Cambio vs más de lo mismo":

2- "Sistema de Salud"

3- "Es la economía, estúpido".





27 años después, Mauricio Macri entendió, muy tarde por cierto, que en Argentina, al igual que en EE.UU, "Es la economía, estúpido". El equipo de campaña de 'Cambiemos' creyó que alcanzaba y sobraba tirando sobre la mesa temas republicanos: . El equipo de campaña de 'Cambiemos' creyó que alcanzaba y sobraba tirando sobre la mesa temas republicanos:





1- Recuperamos el INDEC (buena decisión).

2- Los kirchneristas chorros están presos (excelente).

3- No perseguimos periodistas (maravilloso).

4- No usamos la cadena nacional para hacer escraches (fantástico).





Pero la pregunta que no pueden responder: ¿Para qué le sirve todo eso a la gente si ya no llena el changuito? ¿Con qué se come el INDEC? Dicho de otra manera, "supermercado mata república". Para poder disfrutarlas cloacas en el gran Buenos Aires, el Paseo del Bajo, en Puerto Madero, el Viaducto Mitre sobre Avenida Libertador primero tengo que morfar.





¿Qué es lo que escuchaste hoy con los anuncios de Macri? Al gobierno tratando de reencontrarse con la sociedad a través de la economía. Si escuchamos bien las medidas, nos vamos a dar cuenta que están segmentadas para una clase social en particular. El gobierno le está hablando a la clase media, esa clase media que supo ser votante de "Cambiemos". Esa clase media de capital federal, de La Plata, de Ramos Mejía, de Morón, de Quilmes, de Bahía Blanca, de Mar del Plata, de Rosario, de Córdoba,de Mendoza. Esa clase media olvidada y despreciada que vive mucho peor que hace cuatro años. Al final, como dijo Clinton, es la "clase media estúpido".





Esa gente tal vez votó en 2015 a Macri para presidente, a Vidal para gobernadora. Harta de tantos años de peronismo y de corrupción. Con la idea de darles una oportunidad para empezar a vivir mejor. Esa gente es la que más decepcionada está.





En definitiva, estoy convencido de que se olvidaron de su propia gente. Y eso es imperdonable. ¿Hacía falta que pierdan por casi 16 puntos? ¿Se la tenían que pegar de frente para avivarse? Macri, es la clase media, estúpido.