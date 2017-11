El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que el principal objetivo del gobierno nacional es ayudar a las provincias "a desarrollarse", pidió terminar con la resignación y "aspirar a vivir mejor", durante una visita a la provincia de Salta, acompañado por el gobernador local, Juan Manuel Urtubey.



Además, el mandatario reclamó no volver nunca más al "roban pero hacen" y sostuvo que su Gobierno "hace con transparencia, que es lo que corresponde".



Desde la localidad salteña de La Unión, donde recorrió obras de infraestructura que beneficiarán a 2500 vecinos, el Presidente aseguró que el principal objetivo del Gobierno es "ayudar" a las provincias "a desarrollarse" y a que "tengan todas las herramientas".



En otro tramo de su discurso el presidente pidió terminar con "la resignación", reclamó "basta del 'roban pero hacen'" y dijo que ahora, en su gestión, "se hace, y con transparencia, que es lo que corresponde".

Además, destacó que se están "haciendo obras en toda la provincia" como "rutas, viviendas y llevar internet a las escuelas".



Macri aprovechó para felicitar a los alumnos de esa localidad por haber realizado la prueba Aprender, lanzada por el Ministerio de Educación de la Nación, para evaluar la calidad dela educación de todo el país. "Es importante, tenemos que saber dónde estamos, qué nos falta, no tenemos que tener miedo a saber la verdad", sostuvo.



En esa línea, dijo que así "nuestros chicos" tendrán "las mismas herramientas" para que "haya igualdad de oportunidades para todos los argentinos".



También valoró que junto al gobernador Urtubey "se está desarrollando parques solares en Salta" y pronosticó que esa provincia " va a hacer potencia en energía solar".



"Por eso necesitamos las rutas y el Belgrano Cargas, porque va a traer más trabajo", insistió, y apuntó que "lo único que no vale, que no tiene que existir más, es la resignación" porque "todos debemos aspirar a vivir mejor".



Urtubey, a su vez, agradeció en su discurso que el Presidente hubiera ido "a ver con sus propios ojos lo que se está haciendo" mediante planes nacionales para dotar a los vecinos de agua y cloacas.

Las obras incluyen el acceso a las redes de agua potable y cloacas, mejoramientos habitacionales, espacios deportivos y de recreación y un Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO).





Tras supervisar los avances de obra, Macri y Urtubey se trasladaron al paraje Pluma de Pato, en Rivadavia Banda Norte, para inaugurar un nuevo edificio para la escuela 4.824 y el secundario 5.041, que albergará a más de 160 alumnos, en su mayoría provenientes de comunidades wichis de la zona.