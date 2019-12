Emilio Monzó: "Macri se tendría que jubilar de los cargos, políticamente no"

Sobre su relación con María Eugenia Vidal.



"No me llevo bien. Hay algo muy subjetivo, creo que más de ella. Hubo un momento que nos distanciamos, en 2015. También el haber decidido, creo que desde ahí nunca pudimos salvar la situación, que ella vaya de candidata a la provincia de Buenos Aires. María Eugenia se jugó muchísimo yendo a la provincia. No dejó un distrito sin pisar".

La nueva mesa:

"Ahora la referencia de la oposición debería ser una masa crítica conformada por una nueva dirigencia. Estaría Alfredo Cornejo, un Gerardo Morales, un Mario Negro, un Horacio Rodríguez Larreta, una Maria Eugeni a Vidal, un Rogelio Frigerio, Pablo Javkin. Mauricio Macri debe estar por encima de esa mesa como ex presidente. No lo quiero ver pintado de amarillo. Si su figura se convierte en algo dogmático no es bueno para Cambiemos".