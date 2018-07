-"La semántica es secundaria desde el punto de vista técnico, lo que vamos a pasar es un periodo recesivo. Es una crisis, un estrés financiero asociado a nuestra dificultad para financiar nuestro déficit. Lo importante es caracterizar la economía".



-"Las recesiones tienen diferentes tiempos, tres trimestre seguidos vamos a tener un crecimiento negativo, se espera el año que viene un cambio. La inflación no se condice con los aumentos salariales, entonces hay una caída de salario que le pega a los trabajadores".



-"Los productores tienen una caída en la demanda, hay una caída en las ventas".



-"Los precios van a seguir subiendo, no creo que se repita en un 3 por ciento porque fue también por la devaluación".



-"En el segundo semestre va a cambiar porque habrá una recesión, y tener una inflación del 2 por ciento que es muy alta. Hoy la mayoría de los analistas, incluso el Gobierno hablan del 30 por ciento, depende de las tarifas también. 30 por ciento sería aceptable por el Fondo".



-"Yo igual me concentraría en que vuelva la actividad, porque los salarios caen porque sube la inflación, pero sobre todo cuando la economía se enfría".



-"Este año va a ser una caída del salario. Esperemos que el año que viene se recupere la actividad".



-"Ganó Mauricio Macri porque iba a mejorar la situación económica, la transparencia institucional y terminar con la grieta. No me gusta nada el tema que digan que todos hacen aportes truchos. Mejoramos en algo?".

Reviví el audio de la entrevista:

Eduardo Levy Yeyati (economista.mp3