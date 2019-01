En referencia a las próximas elecciones:





"Me gustan los temas de la Ciudad, soy un apasionado. A esta altura no puedo tomar una decisión por mi mismo, es una decisión de equipo. Estoy muy cómodo con Horacio".





En relación a la versión de que María Eugenia Vidal será vicepresidenta de Mauricio Macri





"Se lo tenés que preguntar a Macri. Me parece que es una definición de Mauricio y de ella. No puedo ni negar ni asentir, yo respondo por los temas de la Ciudad. Yo ni la dejo ni la mando. La gobernadora fue a hacer patria a la provincia de Buenos Aires".





A propósito de Juan Manuel Urtubey y su exposición en los medios:





"Tengo una buena relación con Juan Manuel. Tiene un proyecto político distinto pero le tengo respeto. Cada uno tiene sus formas y estilos. Él es autóctono".





Sobre los cortes de luz:





"Cada corte de luz es un drama en sí mismo. Me pasó ayer 2 horas en mi casa. Un pequeño corte en zona norte. Cada corte es dramático, por todo lo que dicen los vecinos, y más con estás térmicas que son impresionantes. Más allá de eso, venís de una falta de energía, de no producir energía por muchos años. No se revierte ni en dos ni en tres años. Si bien los cortes fueron menores, sigue habiendo. Bajaron claramente respecto a otros años".





