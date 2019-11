Gabriela Michetti: "Macri tiene toda la intención de seguir liderando"

Transición con Cristina Kirchner:







"Cristina me dijo que hoy se iba a Cuba. Me dijo que Virginia García iba a trabajar con Federico Pinedo y conmigo. En este día concreto está más enfocada en ver a su hija, después cuando vuelva meterse en el tema de la transición".



"No me dijo nada de usar mi despacho. Yo les conté que había un despacho, ellos no sabían".



Sobre qué pasará con el macrismo después del 10 de diciembre:



"Ni por asomo desaparece.



Respecto a la economía:



"Nadie niega la situación. Los datos los proveemos nosotros mismos. Creo que los últimos tres meses antes de las PASO habíamos empezado a retomar un camino de baja inflación, que tenía una perspectiva con mayor expectativa. Le pongo una muy buena nota a nuestra gestión".



"No, no es tan así porque cuando uno tiene que transferir un gobierno entero con todos los ministerios debe ser más complicado. La llamé a Cristina el martes a la tarde para felicitarla y para ponerme a disposición para ofrecerle toda información"."No me cuesta soltar. En mi caso es tranquilo y deseado también. Empecé en el 2003. Ahora lo que viene es tomar aire. El cuerpo no me da más".