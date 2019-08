Gerardo Morales: "No está resuelta la elección más allá del contundente resultado del domingo"

Con respecto a las medidas económicas:

"Las medidas que tomó el Gobierno son las medidas que se estaban esperando para resolver situación, como la caída del consumo. Son medidas que se toman tras la devaluación por el resultado electoral"



-"Desde el radicalismo veníamos planteando estas medidas como agenda: esperamos que le sirvan a la gente y a las PyMEs. Es importante el dialogo entre Macri y Fernández, ha habido una actitud del presidente, como estadista y muy maduro, y también de Alberto Fernández".



Sobre si están resueltas las elecciones:



- "Esperemos que la situación se normalice, que cada uno pueda hacer su campaña. No está resuelta la elección; más allá del contundente resultado del domingo, todavía hay chances para Mauricio Macri".



-"Hay que escuchar lo que dijo la gente, no echarle la culpa, y reconocer que el pueblo tiene razón. No hay que buscarle la vuelta a los resultados, más aún cuando son tan contundentes".



Referido a la conversación entre Alberto Fernández y el presidente:



¿Cree que hay gente que no quiere que Macri termine su mandato?: "Siempre hay pensamientos, la clave es la actitud de Alberto Fernández, si hay firmeza en Alberto Fernández y Mauricio Macri los demás son de palo. Yo creo que Alberto Fernández ha dado buenas señales"



-"Me parece que l a gente voto haciendo un llamado de atención al Gobierno, pero bueno... tenemos que responder no con el menaje del lunes, sino como el del miércoles. Yo ahora lo veo bien parado a Macri, soy optimista para octubre"