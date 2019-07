Gisela Marziotta: "Lo bueno de Horacio Rodríguez Larreta es que la ciudad está linda, se ocupa mucho de lo que está a la vista pero hoy eso estético importa poco"

Matías Lammens, compañero de fórmula:

"Creo que si el periodismo no incomoda, hay algo que no está funcionando. Matías Lammens viene trabajando hace muchísimo para ser jefe de Gobierno de Buenos Aires. Tiene muchísimo compromiso social, no viene de la política tradicional, eso es lo que nos une".

Yo vivo la ciudad. Ando en subte, ando en colectivo, mis hijos van a escuela pública, vivo en Balvanera, la seguridad y la limpieza no es la misma en todos los barrios. Manejo en la ciudad, sé como funciona el tránsito. Dejé de andar en bicicleta porque me daba miedo la bicisenda. Destaco la gestión de alentar la bicicleta, el tema es cómo se hace".

Pobreza en Buenos Aires:

"Según datos oficiales de la Ciudad hay 600 mil pobres. Lo malo del Gobierno es la mentira, no cumplió con ninguna de las promesas de campaña. Hay mentira en general, antes pasó con el Indec. Detrás de cada número hay una persona. Lo bueno de Horacio Rodríguez Larreta es que la ciudad está linda. Se ocupa mucho de lo que está a la vista, pero hoy eso estético impor ta poco".

"Creo que parte de la bronca a Cristina Kirchner es por cómo se fogonea con la polarización desde los medios de comunicación".



"El aborto es una cuestión de salud pública y de justicia social. Me alienta que se siga debatiendo".



Respecto a los dichos de Verbitsky sobre su candidatura:



"Yo admiro a Horacio Verbitsky y a Jorge Lanata, quise ser periodista por ellos. Creo que lo de Verbitsky fue un exabrupto. Me cuesta mucho hablar de Jorge, yo trabajé con él en Radio del Plata cuando era de Marcelo Tinelli. Un tipo super alentador y motivador".



Sobre el regreso de Sergio Massa al kirchnerismo:



"No es todos contra Mauricio Macri, es todos por Argentina. No es contra, es a favor de la gente.



"No estoy en la boleta porque los vice no van a la PASO. Diego Santilli tampoco está".