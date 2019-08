Gustavo Marangoni: "El propósito del gobierno tiene que ser llegar sin colapso al 10 de diciembre"

Con respecto a la suba del dólar post PASO:

"Esperaba la debacle del dólar. Si fuese solamente de este día, uno podría decir que ya pasamos el mal trago, pero a medida que no haya contención política a toda esta situación es posible que nos sigan acompañando días inestables. Las medidas que se toman hoy, una la tomó el mercado: la devaluación del 25%, pero la otra fue la suba de la tasa de interés en 10 puntos. En general es una o la otra, no las dos. Hay una pila de leliqs que están venciendo y que no se renuevan en la proporción, estamos en un sendero complejo, volátil".

Sobre la inflación que se viene:

"Ya hay cadenas de supermercados que han anunciado listas de precios nuevos para mañana".

Referido a la victoria de Alberto Fernández:



"No me esperaba 15 puntos de diferencia. Esto cambia todo a corto plazo. A partir de hoy el propósito del Gobierno tiene que ser llegar sin colapso al 10 de diciembre".



"Imagino esta escena: que Mauricio Macri lo llame a Alberto Fernández y le diga con quién de los tuyos puede hablar Nicolás Dujovne y Guido Sandleris. No digo que no sean ellos los que decidan".