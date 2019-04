Horacio Rodríguez Larreta pasó por el piso de Viale 910 y además de conversar con el conductor, respondió las inquietudes de los oyentes.





Con respecto al taxista:





"La idea de los taxistas de Aeroparque no era que cobren menos, sino que no se curre. Estamos revisando los precios. A muchos taxistas no los dejaban entrar".





Sobre la congelación de precios:





"Dante Sica está instrumentando el programa de precios. Se hace ahora porque la inflación repuntó en febrero. Tenemos 10 mil empleados en las obras en construcción de la ciudad. Dimos un incentivo en el Banco Ciudad para pymes y pequeños y medianos comercios".





Elecciones 2019:





"Mauricio Macri es el candidato a presidente, el vice no está definido. Yo voy a ser candidato a jefe de Gobierno".





Tengo buena relación con Martín Lousteau, lo respeto mucho. La semana pasada estuve con Alfredo Cornejo, es muy buen gobernador".





"A Roberto Lavagna lo respeto, a veces tiene mensajes contradictorios, no sé si es muy constructivo. Yo preferiría que se acerque al Gobierno para hacer mejor las cosas".





Reviví el audio:





Larreta en Viale 910.mp3