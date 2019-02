Las frases destacadas:





Sobre el gobierno de Mauricio Macri





"Espero que este momento no sea peor después. Claramente los resultados no se dieron bien. Le está pegando a cada uno de los argentinos. El problema es que esto ya lo vivimos tantas veces, aún los que no somos tan viejos".





"La raíz del problema económico argentino no está en la economía, sino en la política. Un país que cambia las reglas de juego varias veces por año pierde la confianza absolutamente. Hay que cambiar el sistema político e ir a un sistema semiparlamentario".





"El planteo es que en el momento en que querés restringir el poder del presidente automáticamente te bajas un escalón y tu gabinete y ministros no son los que vos queres si no tenes acuerdo en el Congreso. En Italia y España salieron con una lógica así". "Yo soy candidato a presidente porque quiero generar esa transformación".





Acerca de Sergio Massa:





"Discutiremos en las elecciones, nosotros competiremos en unas elecciones primarias. "Estoy dispuesto a competir planteando que el problema económico en Argentina se resuelve restructurando el sistema político, porque con este no vamos a ningún lado".



Con respecto a Cristina Kirchner:





"Hay un sector de la sociedad que cree que hay que volver a Cristina Kirchner porque Argentina es mejor con ella. Hay un tercer sector de Argentina que no quiere ni a Cristina Kirchner ni a Mauricio Macri. Nuestro escenario es la representación de los argentinos que no quieren la continuidad de Mauricio Macri ni la vuelta de Cristina Kirchner".





Reviví el audio:





Urtubey en Viale 910.mp3