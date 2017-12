En la entrevista Bárbaro dialogó sobre las detenciones de Luis D'Elía, Carlos Zaninni, Fernando Esteche, el procesamiento a Cristina Kirchner y acerca si el presidente Mauricio Macri tuvo influencia en este suceso.

"Yo esperaba peor quizás no tanto, en algunas personas esto se confunde con el deseo, yo no estoy en eso, no soy vengativo, lo que me pregunto es qué hubiera pasado si hubiera ganado Scioli, si somos una sociedad estabilizada donde pasa lo mismo gane quien gane o si la balanza se inclina para el lado del vencedor".





"Creo que ésto no se hubiera dado, es una percepción que tenemos muchos, seremos una sociedad estable cuando lo que sucede está más allá de los resultados del poder. Esa sería la madurez de la sociedad. Uno percibe que para eso falta".





"Jamás diría semejante pavada, la mayoría de los casos la tienen más que merecida la situación. Yo conozco a Héctor Timerman, lo acerqué al kirchnerismo, nunca pensé que la lealtad al poder lo llevara a cosas que desde mi punto de vista fueron siempre incomprensible, lo más incomprensible es que un Parlamento mayoritariamente haya votado eso. Que todo un Parlamento vote sin modificar una coma, hoy vemos que los bloques se arman y se desarman, las leyes cambian, volvió la democracia, aquello del kirchnerismo con Diputados y Senadores con la mano enyesada fue la destrucción del Parlamento. La obsecuencia que se ejecute en nombre de pretensiones progresistas y revolucionarias es absurdo".





"Más allá de la victimización hay un hecho concreto, la desaparición de Cristina como factor de poder lo deja al Gobierno y a Macri en la obligación de ser, no ya mejor que Cristina, sino ser ellos. El Gobierno nunca se metió en esto de que Cristina vaya presa, creo que no se mete, que no decide para nada".



"No es lo mismo que con De Vido, De Vido es un personaje no muy querido, Pichetto trata de ser una oposición democrática pero separarse de Cristina, también de Macri. El Senado va a tener que pensar cuántos de ellos votaron esa ley por la cual Cristina es castigada. La causa tiene aristas complejas porque es política internacional y votada, es distinto de los caso que transitan por el área del delito. Eso nos deja dudas".





"En una sociedad como la nuestra donde la Justicia vino con tanta lentitud, que sea exagerada no nos sirve, nos serviría que tenga un paso más firme, más sólido y menos discutible".

