La maldición de Diciembre

¿Qué pasó con Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre? Parece que a fin de año a los romanos se les acabó la creatividad. Le dejaron el nombre de Septiembre porque era el mes 7 (acordate que para ellos al principio el año tenía 10 meses y empezaban a contar desde Marzo), le dejaron a Octubre porque era el mes 8. Lo mismo con Noviembre (9) y Diciembre (10).





¿Sabés qué me parece que pasó? Diciembre se quedó resentido porque no le pusieron nombre especial y entonces dijo: "Me voy a desquitar con Argentina".





Diciembre es el maldito mees para la Argentina. La maldición comenzó con el nuevo milenio...





Diciembre de 2001 (hace 18 años): Corralito, cacerolazos, helicóptero y saqueos.

Diciembre 2010: Crisis y toma del parque Indoamericano (3 muertos).

Diciembre 2012: Saqueos en Bariloche y San Fernando.

Diciembre 2013: Acuartelamientos policiales, saqueos en 17 provincias, apagones masivos que duraron semanas. Ese año se jodió para siempre la relación del kirchnerismo con la provincia de Córdoba porque Cristina le negó a De la Sota la gendarmería en medio de los robos.

Diciembre 2015: La Triple Fuga.

Diciembte 2017: La Reforma Provisional en diputados que derivó en violentos incidentes en la calle con la izquierda queriendo entrar al Congreso. Emilio Monzó a punto de agarrarse a trompadas con los diputados de La Cámpora.





Cada dos años explota Diciembre cada dos años explota el país. Por lo tanto, la legítima preocupación tanto de Mauricio Macri, presidente saliente, como Alberto Fernández, posible presidente entrante, es la misma.





¿Qué pasará en Diciembre de 2019 teniendo en cuenta que...? La inflación acumulada entre Septiembre y Diciembre será por lo menos de 17 puntos, la pobreza rondará el 38% de la población, la desocupación ya no será del 10,6% como ahora si no que estará en 11 puntos y el dólar no estará a $58 como ahora, si no que andará más cerca de los $65.





Entonces: ¿Vale estar preocupado por un fin de año agitado teniendo en cuenta que Diciembre es un mes que siempre nos moviliza como sociedad? Es un momento sensible, son las fiestas, extrañamos amigos, nos cuesta organizar las cenas, nos cuesta comprar los regalos para el arbolito, nos estresan las reuniones y eventos de fin de año... y a todo ese cocktail sumale la crisis económica más el cambio de ciclo político.





Suficientes motivos como para que tanto Macri como Fernández estén atentos desde hoy, 25 de Septiembre, a la maldición de Diciembre.