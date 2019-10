La visita de Sergio Berensztein : "Mauricio Macri tardíamente está descubriendo la política"

"El otro día la gente de The Economist hizo un cálculo y le daba 75% de chances de que se repita la tendencia, de que Alberto Fernández gane en primera vuelta. Las plazas sirven para mucho, demustra que no es un fenómeno episódico el de Cambiemos. Es bueno para la democracia que haya Gobierno y oposición. Creo que Mauricio Macri tardíamente está descubriendo la política".



"Yo creo que los Rogelio Frigerio, los Emilio Monzó son insustituibles en cualquier esquema. Al margen de eso, también hubo errores de políticas públicas".



Sobre que pasará después del 28 de octubre:



"Una primera hipótesis que no va a pasar es que Mauricio lo llama a Alberto y van juntos a pasear a Dylan, Ahí se recuperan los bonos. Lo mejor que puede ocurrir es un poco lo que ha pasado ahora. Guido Sandleris hablando con el equipo económico de Alberto. ¿Qué puede ocurrir? Que Mauricio Macri se enoje". Son seres humanos. Lo que no queremos es el despelote, la gente sacando plata de los bancos".



La política necesita una renovación. Hay un formato del debate que no favorece un intercambio, está muy regulado. A mi Matías Lammens me cae bien, me parece que renueva cierta parte de la política. Tiene enfrente a un tractor que se llama Horacio Rodríguez Larreta".

