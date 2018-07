"Lo que no podemos hacer es institucionalizar divisiones del Movimiento Obrero"

"No se trata del triunvirato de la CGT sino de su Consejo Directivo, que ha demostrado generar los consensos necesarios para llevar adelante medidas como el paro de 24 horas, con el éxito que tuvo; en términos de sintetizar a todos los sectores del movimiento obrero ha quedado demostrado".



-"La situación económica hoy es más que grave, hablas con trabajadores, empresarios y todo el mundo está peor. Las perspectivas son por demás complicadas: todos hablan del ajuste al que se comprometió el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, pero nadie dice de qué se trata ese ajuste, porque los maquillajes como los despidos en el Estado no alcanzan ni de cerca a cubrir la cifra tan grande que son 200 mil millones de pesos".



- "Lo que tenemos por delante es un camino al que este gobierno nos ha llevado, producto de sus errores garrafales en política económica".



- "Por supuesto que todos intentamos conversar, pero si uno parte de un diagnóstico equivocado es dificil conversar. Siempre que Argentina fue por este camino chocó, no sé por qué siguen, no ven la realidad, no ven lo que pasa en la industria, los sectores más vulnerables. El objetivo del Gobierno es reducir el déficit fiscal con todas las consecuencias que trae."



-"Mauricio Macri se tiene que mirar el ombligo y ver los problemas que tiene en la coalición de Gobierno, antes de mirar a la oposición. El Peronismo tiene un gran debate pero con horizontes más claros".



-"Hay más pobreza, desempleo, y el endeudamiento argentino es grave".



-"Lo que no podemos hacer es institu cionalizar divisiones del Movimiento Obrero, estamos hablando con todos los sectores. Pablo Moyano tiene una visión diferente, cree que se puede sectorizar el Movimiento Obrero, para nosotros lo mejor es sostener la unidad cueste lo que cueste".

