Los profetas del caos

En estos momentos pululan por estudios de radio y televisión nagoreros que nos hablan de caos que se viene la semana que viene en la Argentina después de las elecciones. ¿Qué decían nuestros abuelos cuando se cruzaban con esta gente? Pájaro de mal agujero. Esas personas que van por la vida pronosticando desastrs. Sumamente pesimistas. Casi que terminan disfrutando el caos. ¿Sabes por qué se les dice 'pájaro de mal aguero? Los romanos tomaban sus decisiones más importantes consultando con los 'augures' (adivinos). los profetas levantaban la vista y miraban las aves. Si llegaban a ver un pájaro de color negro, todo iba a salir mal. Esos eran los pájaros de mal aguero.





Tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández miran con mucha atención lo que está pasando en la región. El estallido social en Chile y ecuador, las protestas en Bolivia ante el posible fraude de Evo morales y el caos institucional en Perú. Ambos también coinciden en que las expresiones del candidato de la izquierda Nicolás del Caño en el debate respecto a Ecuador y Chile no fueron casuales. Saben que el Trotzkysmo se mueve con una lógica de base: 'Cuanto peor, mejor'.





Por lo tanto, hay dos maneras de pararse frente a lo que viene. Enojarse con los que advierten que el escenario se podría complicar y llamarlos 'Pájaros del mal aguero' como hacían los romanos o enfrentar el problema y anticiparse para desactivarlo.





Condiciones objetivas que ayer describió con mucha presisión Rosendo Fraga:





1- Este lunes, Macri puede ser un presidente en ejercicio pero saliente (es decir, sin poder).

2- Este lunes, Fernández puede ser un presidente electo pero poder asumir hasta el 10 de Diciembre.

3- La calma del dólar es una incógnita.

4- Los movimientos piqueteros, desde que se aprobó la emergencia alimentaria, se fueron de la calle pero con la cercanía de Diciembre ya sabemos que reaparecen en los supermercados para pedir bolsones de comida.

5- Los empresarios que remarcan antes de tiempo, Alberto Fernández habló de una tregua de 180 días entre empresarios y sindicatos, esa tregua implica un congelamiento de precios por seis meses.





¿Qué hizo en las últimas hroas Alberto Fernández? Todo al revés. Chicaneó a Macri. Pueden ponerse a jugar a la política barata y a ver quién le gana a quién con la chicana más efectiva o pueden ponerse a trabajar en conjunto de manera silenciosa de manera madura para evitar que en Argentina se replique el incendio de Sudamerica.





En 2015 el kirchnerismo demostró no estar a la altura cuando la expresidente se escapó a Santa Cruz para no darle la banda a Macri. Ahora Cristina dice que Macri no quiso aceptar porque creía que ella le había hecho un 'gualicho'.





La pregunta es: ¿Cuánto se aprendió de esa experiencia espantosa y traumática a la transición que viene? Esta vez el país no está a la altura para juegos estúpidos.