Lucía Topolansky: "Parece que el mapa de Latinoamérica se hubiera incendiado"

Opinión sobre Bolivia y la región:





"Nuestra cancillería se ha pronunciado en ese sentido, no tenemos duda que fue un golpe de Estado".



"Parece que de golpe que el mapa de Latinoamérica se hubiera incendiado, no sé si estas situaciones se relacionan o no. Falta perspectiva para hacer afirmaciones. Lo único que tengo claro es que volvemos a sufrir".



-"En el caso del Pueblo boliviano la economía avanzaba bien, la sociedad tenía avances y ahora tienen la mala suerte de tener el litio que trae esta complejidad".





Cómo repercutió en Uruguay la victoria de Alberto Fernández:



-"Nosotros seguimos de cerca el proceso de Alberto Fernández, se percibía un deterioro en estos cuatro años de la sociedad Argentina. Argentina tiene un momento muy dificil, Alberto Fernández no lo tendrá fácil, la gente tiene esperanzas".





Fondo Monetario Internacional:



-"El Comité de derechos humanos de Naciones Unidas debería llamar al Fondo, no se puede crucificar a los pueblos, vimos a Grecia, con una deuda que después tiene años de penuria".





-"En el caso argentino el préstamo del Fondo es una piedra en el zapato para la nueva administración. Alberto Fernández ojala tenga la mejor de la suerte para manejar la deuda".



Sobre la presidencia de Mauricio Macri:





"Para mí es como si hubiera aparecido un enorme globo provisorio y se pinchó en poco tiempo. Recuerdo bien la campaña de Cambiemos, su discurso y el día de la asunción, yo conozco a Gabriela Michetti, pero no hubo un avance de lo que se dijo".