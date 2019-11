Luciana Salazar: "A Alberto Fernández le pongo buenas expectativas"

Sobre si recibió muchas agresiones por sus posteos políticos:



"Sí, fui bastante dura contra el Gobierno. En las redes sociales hay muchos trolls, mucha odio. A esta altura de mi vida ya estoy curada de espanto, esos comentarios no me inhiben".



"A mi la política me gustó de toda la vida. Hay propuestas de varias cosas, estoy muy entusiasmada".



En relación a las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández:



"La presidencia de Mauricio Macri fue muy floja, a nivel económico un desastre. Es el primer presidente después de la democracia que no fue reelecto. A Alberto Fernández le pongo buenas expectativas, no lo conozco en profundidad, creo que tiene todas las buenas intenciones de sacar al país adelante. Nadie puede negar que Cristina Kirchner es una mujer brillante. A mi me hacen ruido todos los políticos que están involucrados en la corrupción".



Respecto a si Marcelo Tinelli va a ser parte del gobierno de Alberto:





"No le pregunté a Marcelo de estas cosas. Sería bueno".