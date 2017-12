Macri condenó los hechos de violencia y resaltó que "la gobernabilidad no está más en discusión"

El presidente Mauricio Macri cuestionó los hechos de violencia registrados ayer durante el debate del proyecto de ley de reforma previsional , que fue convertida en ley esta mañana por la Cámara de Diputados, pero destacó que "la gobernabilidad no está más en duda" en la Argentina.

En una conferencia de prensa, Macri sostuvo hoy que la violencia registrada ayer en los alrededores del Congreso Nacional “fue claramente orquestada, premeditada” a la cual “vamos a enfrentar con la justicia”.

Macri "La gobernabilidad no está en discusión"

El presidente dijo hoy que lo sorprendía “no haber escuchado una mayor condena” de parte de los líderes de la oposición sobre las agresiones contra la Policía ocurridas ayer en el marco del debate de la reforma previsional -que terminaron con más de 80 efectivos heridos-, recordó que “son también argentinos” y les agradeció por su labor de “defender la institucionalidad y la democracia” durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.





Cuando se le recordó que había hablado de "acciones orquestadas", Macri fue consultado sobre quién creía que estaba detrás de esa organización y al respecto respondió que "no me quería adelantar a la investigación, pero queda claro que hay diputados de la Nación que incitaron a la violencia. Ayer hubo discursos contundentes, algunos citando a Mandela. Nada justifica la violencia. Discutamos, pero no hay ninguna razón para que un grupo, a partir de la violencia, intente imponer sus ideas".