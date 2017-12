Macri: "El Mercosur es el bloque más aislado y eso no ayudó a reducir la pobreza"

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy en Brasilia que el "aislamiento y el proteccionismo" que tuvo el Mercosur no permitió la reducción de la pobreza en Argentina, por lo cual convocó a tener "coraje" y "visión de largo plazo" para la firma de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE).



"Hemos probado el aislamiento por muchos años. El Mercosur es el más aislado, el bloque más proteccionista del mundo y eso no ayudó a reducir la pobreza en nuestro país, sino que la profundizó, con lo cual ahora queremos pertenecer al mundo global y estos acuerdos son un buen puente", dijo Macri en Brasilia antes de participar de la 51a. Cumbre del Mercosur.



Lo hizo en declaraciones a los corresponsales en Brasil de Télam, Clarín y La Nación, en las cuales enfatizó la importancia de que se concrete el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que puede tener una concreción de su marco político en enero.



Macri explicó que, en caso de llegar a un tratado con la UE, el primer paso es "político, con cerca de 2 años para acuerdos legales definitivos, tras lo cual comienzan a correr los diez años de algo que comenzamos a conversar hace 30, entonces llevará 45 años de negociación".



"No puede ser que haya gente que tenga miedo a esta altura. ¿Qué será del mundo con la renovación tecnológica dentro de 12 años?. Hay que tener coraje y visión de largo plazo", enfatizó.



Macri, ante una pregunta de Télam, consideró que en 2017 -durante las presidencias semestrales de Argentina y de Brasil- se le ha dado "dinámica al Mercosur para una mayor integración destinada a avanzar en los desafíos a largo plazo, que son el convenio con la Unión Europea y la relación de la Alianza del Pacífico".



El Presidente dijo que un acuerdo con la UE "es el vínculo más natural, más lógico" y citó las relaciones de Brasil con Portugal, de Argentina con España y países como Inglaterra, Francia, Italia, además de destacar a la comunidades de casi todos los países europeos radicados en los cuatro países fundadores del Mercosur.



Finalmente, Macri destacó la oportunidad de competitividad para la empresa pública Invap, de cara a un tratado de cooperación con Brasil que firmará con el presidente Michel Temer.