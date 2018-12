María Euguenia Vidal: la caperucita roja de Cambiemos

"El peligro del lobo, el peligro de dejar a la nea caminando sola el peligro de la voracidad animal, el peligro de no saber apreciar lo que uno tiene. Tal vez, haya llegado el momento de que "Cambiemos" y en especial el presidente empiecen a cuidar mejor a su caperucita roja", así comenzó su editorial el conductor de Viale.

A la vez, se preguntó si Mauricio Macri estará escuchando el no me dejen sola de María Euguenia Vidal y opinó que sería muy peligroso no contar con una figurita tan importante como ella para las elecciones de Octubre de 2018: