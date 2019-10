Maria Odonnell analiza el debate presidencial: Alberto Fernández es el que más tiene para perder

Debate presidencial:









"Alberto Fernández es el que más tiene para perder, los que van primero en una elección son los que por lo general está menos incentivados a tomar riesgos. A Mauricio Macri le conviene.





Los 6 candidatos van a tener el mismo tiempo, cada uno de ellos va a tener que elegir con cuál se pelea más. El orden está sorteado, nosotros sólo repartimos la palabra. Es organizado también por la CAPIT. "Más que moderadores, vamos a ser conductores del debate. No deja de ser atractivo, pero no es lo que uno desearía como periodista".





Opinión sobre legisladores:



"Graciela Camaño es una muy buena legisladora. Myriam Bregman es un gran legisladora. Pablo Tonelli es un buen diputado, Eduardo Amadeo. Mario Negri es un buen diputado.



Respecto a su paso por la Televisión Pública:



"Hubo un momento en que se complicaron las cosas en la Televisión Pública con Hernán Lombardi. Las cosas cambiaron en el canal. Hoy ves y en canal 7 están los amigos del gobierno también. No se usó como propaganda para perseguir a la oposición como en 678, yo no he visto a uno que sea crítico con el Gobierno. Martin Seefeld es muy amigo del Presidente. Fui yo la que me fui, no es que me sacaron, con ese clima yo quise irme. Trabajé dos años con absoluta libertad".