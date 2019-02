Sobre su posible candidatura a presidir el club:





"Soy opositor y hay muchas cosas de la gestión de Angelici que no me gustaron".





"Sobre su posible candidatura a presidir el club dijo: "Me parece que tengo cosas para darle a Boca como lo pensé cuando me presente. De ir lo haría en una fórmula como vice. Tengo otras empresas y no puedo dedicar el tiempo. No conozco tanto de la gestión por eso tiene que presidir alguien que sepa como el caso de Jorge Ameal".





La gestión de Mauricio Macri en el país:





"No tiene mucha defensa. Creo que había cosas que quien hubiese subido había que hacer. Lo de la energía que lo estamos pagando había que hacerlo".





"Es insostenible el 49 por ciento de inflación, es imposible vivir así. Había cosas que había que hacer pero hubo inoperancia del gobierno. Y es ridículo transmitir cierto optimismo".





Nuevas plataformas para sacar a los intermediarios:





"El negocio publicitario en la televisión argentina el año pasado fue muy bueno pero está cayendo. No hay consumo. No les llega a los jóvenes. El negocio con el cable. Este año Facebook empieza a transmitir fútbol con un sistema de publicidad directa".





"Estamos viviendo muchos cambios".





