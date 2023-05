Mauricio Macri confirmó que será candidato en las próximas elecciones de Boca Juniors

En un anuncio que causó revuelo en el mundo del fútbol argentino, el expresidente Mauricio Macri confirmó el lunes por la noche que será candidato en las próximas elecciones del Club Atlético Boca Juniors. Durante el lanzamiento de la campaña de Andrés Ibarra, aspirante a la presidencia del club, Macri anunció su intención de formar parte de la comisión directiva de Boca.

Mauricio Macri, en el acto de presentación de la lista que encabeza Andrés Ibarra, tuvo varias entrevistas y apuntó que será candidato en Boca. En ese sentido aseguró: "Voy a acompañar en la Comisión Directiva, sí. Dónde me pongan voy a estar. Creo que es un momento en el que hay que poner el hombro porque estamos muy mal. Estamos muy tristes con este presente de Boca". Con respecto a la situación, añadió: "No tanto por lo deportivo, sino por lo que genera y rodea a una institución que me llevó mucho tiempo y de pelearme con mucha gente que después me amigué como el Mono Navarro Montoya, Fernando Gamboa y el Colo Mac Allister, con quien después terminamos de hacer política".

macri boca.webp

En varias entrevistas, además, aseguró que el club no tiene "trabajo y armonía entre los jugadores, el cuerpo técnico, los empleados del club. Todo eso se ve y se siente cada vez más domingo a domingo. Creo que es una visión equivocada y me duele como hincha de Boca". Por otro lado, también cayó en una insólita contradicción al sostener que "Hay que volver a ser competitivos y sacar jugadores de las inferiores e inculcarles la mística del club” cuando, un par de minutos antes, había dicho que "no está mal en lo deportivo".