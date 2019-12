Pablo Ansaloni sobre su alejamiento de Juntos por el Cambio: "Están diciendo que nos fuimos al Frente de Todos y eso no es así"

Desmiente lo del cambio al Frende de Todos:









Opinión de Pichetto:



"El pueblo argentino se siente traicionado por "El pueblo argentino se siente traicionado por Mauricio Macri . ¿Por qué no renunció Miguel Ángel Pichetto?".





Argumento:



"No quiero ser más un levanta mano en un espacio dónde no me dan participación. Yo creo que me están aplaudiendo todos de pie por lo que estoy haciendo".

"Quiero dejar claro que yo soy diputado electo en 2017. Entré siendo parte de la lista del frente Cambiemos. Están diciendo que nos fuimos al Frente de Todos y eso no es así. Nos fuimos a un interbloque donde creemos que representamos al interior del país".