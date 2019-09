¿Por qué el 49% votó a Alí Babá?

Les quiero contar la historia de un pobre leñador de Persia llamado Alí Babá. Un día Ali Babá fue testigo de la visita de una banda de 40 ladrones al escondite de su tesoro. De pura casualidad estaba ahí. El tesoro de los ladrones estaba en una cueva. La boca de la cueva se abría y se cerraba con las palabras: "Abrete sésamo" y "ciérrate sésamo". Cuando los ladrones se van Alí entra a la cueva y se lleva parte del tesoro a su casa.





¿Cómo termina la historia? Ali Babá se queda con el tesoro de los 40 ladrones luego de que una sierva llamada "Morgiana" se ocupará de matar uno por uno a los ladrones.





Christiano Ratazzi, CEO de Fiat-Chrysler Argentina se pregunta: ¿Cómo puede haber un 50% del país

Ya sabemos que Ratazzi es amigo íntimo del presidente Macri. Pero más allá de la intencionalidad política de la frase, no deja de ser una buena pregunta, que también se hace en el resto del mundo. ¿Por qué la sociedad argentina volvió a darle un voto de confianza al gobierno más corrupto de la historia país? que voté a Ali Babá y los 40 ladrones?





El kirchnerismo tiene un récord mundial de mayor cantidad de ministros, secretarios y subsecretarios de estado procesados y/o condenados por causas de corrupción en un mismo gobierno. Vamos a hacer más facil... si el arrepentido Carlos Wagner (expresidente de la Cámara Argentina de la construcción) dice la verdad... entonces el gobierno de los Kirchner recibió casi 3 millones de dólares por día en coimas en sus 12 años y medio de gobierno es un promedio. Solo de obra pública. Incluyendo sábados y domingos. Algunos lo llaman redestribución del ingreso. Yo prefiero llamarlo cleptocracia. Una banda de delincuentes que se robaron el dinero del estado.





¿Cómo puede ser que el kirchnerismo después de haber sido fuertemente castigado en las urnas en 2013,2015 y 2017 por la corrupción y el abuso de poder, vuelva a ser gobierno? La explicación es tan simple que aterra. Fue tan malo el gobierno de Mauricio Macri que casi el 50% de la sociedad prefirió volver con los malos conocidos. Changuito mató corrupción. Entonces, volvemos a la preguntar original de Ratazzi:





Hace poco charlamos sobre la Pirámide de Maslow. Abajo de todo, en la base de la pirámide, como prioridad absoluta de las sociedades están las necesidades fisiológicas. Comer beber, respirar, dormir. Si vos no tenes plata para ir al supermercado no te va a importar... ni la recuperación del INDEC, ni el Metrobus, ni las cloacas. Si la inflación es 55% y tu sueldo sube 30% no te va a importar nada.





Un sector de la sociedad razonó de esta manera. Me olvido de Boudou, de De Vido, de Jaime, de la Tragedia de Once, de las cadenas de Cristina, de Venezuela porque me acuerdo con ellos el changuito estaba más lleno, el bondi estaba más barato y llegaba mejor a fin de mes. Contestará el macrismo... pero era artificial, pero era con subsidios, pero era con déficit fiscal, pero era sin energía. Pero para muchos era real.





Christiano Ratazzi lo sabe y Macri también. Incomoda o no, esa es la explicación de por qué el 49% votó a Alí Babá.