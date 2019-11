Rafael Bielsa: "La vamos a pasar mal, el próximo presidente la tiene muy difícil"

Sobre si Evo Morales puede tener asilo en Argentina:



"Evo tiene, según declaraciones del canciller mexicano, concedido el asilo en México desde el lunes. A mi me constan y me enorgullecen las gestiones que el presidente electo, Alberto Fernández, hizo para preservar la integridad física de Evo Morales y muchas otras personas. Fueron arduas y complejas. Es una exteriorización de generosidad, tomar partido. Sería una descortesía desairar a México".



Respecto a si fue un error de Mauricio Macri no haberle dado asilo:



"Los gobiernos tienen distintos egos, distintas ideologías, distintas preferencias. Macri sigue esa perspectiva, por eso forma parte del Grupo de Lima, y por eso siempre tuvo una actitud beligerante contra Venezuela".



"Cuando Evo Morales perdió en 2016 el referéndum, creo que el 8 de marzo su vicepresidente escribió una carta abierta donde decía que la hegemonía de un proyecto no es lo mismo que la continuidad de liderazgo. Eso después lo retomó Evo. Yo creo que eso es cierto en cualquier proceso largo. Los errores políticos los paga la sociedad".



Referido a si lo que sucede en Chile y en Bolivia puede pasar en Argentina:



"La vamos a pasar mal muchachos, el próximo presidente la tiene muy difícil. Van a ser momentos muy duros, eso va a poner a prueba nuestras condiciones democráticas y republicanas.

Próximo gabinete de Alberto:

Espero que Alberto y su gabinete sean claros en la explicación del problema, no lo espero, lo doy por descontado . Yo lo voy ayudar en todo lo que pueda. Ojalá vaya Felipe Solá como canciller. Ser canciller en una situación de default como me tocó a mi o como le va a tocar a Felipe es para una vez en la vida".