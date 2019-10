Ricardo Alfonsín: "Tengo buena onda con Alberto Fernández"

Ofrecimiento de Alberto Fernández:

"No voy a ser titular de la Oficina Anticorrupción, no he tenido ningún ofrecimiento. Sí he tenido reuniones antes de que fuera candidato con Alberto Fernández, también con Santiago Cafiero. La diferencia de mis reuniones con la de otros radicales es que las mías son públicas. A mi me gustaría aportar para terminar con la grieta. Lo puedo hacer desde mi propia partido".



"Me llama un periodista y me dice que está escribiendo una nota sobre el partido, me empieza a preguntar si yo iba a aceptar cargos, y cuando le respondo que no me dice: ¿entonces no estás desesperado por un cargo?. Eso salió de adentro del partido. Algunos dirigentes radicales operando, no voy a decir quiénes".



Opinión sobre Cambiemos:



"Yo proponía un acuerdo con Roberto Lavagna. Creo que Martin Lousteau le ganaba a Mauricio Macri en una PASO".



"A Mauricio Macri le diría muchas cosas. En primer lugar creer que todo era fácil. Le hubiera dicho que no aplique muchas políticas de las que aplicó".