Riquelme en la lista de Ameal: "Román va a estar en la mesa donde se va a discutir otras decisiones"

Fórmula Ameal, Pergolini y Riquelme:









"Necesitamos alguien fuerte en fútbol que tome decisiones inteligentes y que entienda la identidad de Boca, esa persona es Román"."Me encontré con un tipo que no es sencillo, hay que sentarse a hablar. Dijo que entendía que la única forma era comprometiéndose como dirigente. Esto no está ganado" .





"Hay alianzas que no podemos armar, hacer alianzas solo para ganar una elección, porque no nos ponemos de acuerdo como vamos a gobernar, no lo hagamos porque si.Queremos cambiar el estatuto, queremos que haya minorías en la charla de Boca. Hoy ganas y al otro día tenes completo control del club, no hay minorías, eso hay que cambiarlo".



¿De qué se ocupará Riquelme?





"Esa va a ser la prioridad, Román va a estar en la mesa donde se va a discutir otras decisiones, volver a ser un Club Atlético, el proyecto de la cancha. Quiere aprender, yo también, de la mano de Jorge vamos a recuperar cosas que hemos perdido".



Próximo técnico:



"No voy a contestar eso, hay que respetar a las personas que están trabajando. Alfaro, toda la gente que trabaja para Boca da lo mejor para Boca. No es momento de decir este se queda o este se va".



Sobre la posibilidad que participe Mauricio Macri:





"En Instagram hice un posteo con la foto de Alberto Fernández, junto a Victor Santamaría, les puse que no podemos permitir la política en esto, esto es otra cosa, no importa quien sea" "La política en los clubes solo la ha arruinado, a todos los clubes".





¿Qué pasó para que Román tome esta decisión?":





"No puedo hablar por él, creo que él tuvo la esperanza de que su palabra tenga fuerza para que todos se junten, entendió que no es malo competir con ideas".