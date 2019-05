Con respecto al acuerdo de gobernabilidad propuesto por el presidente Mauricio Macri:





"Hemos tenido respuestas positivas de Miguel Ángel Pichetto, de Juan Manuel Urtubey, de distintas asociaciones civiles de la Argentina, de los representantes de los cultos. Impresiona la receptividad a la iniciativa y el consenso sobre esos puntos mínimos".





"Roberto Lavagna dio hoy una respuesta, no objetó ninguno de los puntos. En general los políticos estamos mucho más de acuerdo de lo que se nota. Muchos gobernadores de han pronunciado a favor del consenso".





"Cristina Kirchner no se ha pronunciado. En principio debería plantear qué piensa de la iniciativa. Creemos que hay mayor maduración de toda la dirigencia política para sentarnos a plantear acuerdos. Acá no estamos hablando de compartir plataformas ni ideologías. Argentina necesita más que nunca dar estas muestras hacia el mundo".





Respecto a los dichos de Fernando Iglesias sobre la ampliación de Cambiemos.



"Por lo que entendí, él planteaba que no se podía repetir un amontonamiento de dirigentes en contra de otros. Yo concuerdo con eso, no suma nada. Tampoco suma que dirigentes que tienen más semejanzas que diferencias no estén juntos en este momento difícil de la Argentina".



Sobre el programa de Precios Esenciales.



"Lo que planteó el Presidente son medidas de alivio. Congelar precios no se puede porque es imposible de controlar, no da resultados".





