Rossi: "Macri está detrás de la decisión del juez"

El diputado nacional Agustín Rossi aseguró que detrás de las detenciones y el pedido de desafuero de la expresidenta Cristina Fernández ordenado hoy por el juez federal Claudio Bonadio "está Mauricio Macri".





"Se busca encarcelar y silenciar voces. No tengo la menor duda que Mauricio Macri está detrás de las decisiones de Bonadio", afirmó el legislador justicialista a Zysman 830 de La Ocho.

Embed #Zysman830 | ️@RossiAgustinOk "Los opositores no pueden hacer política libremente en este país. Si le decís que no a Macri, se enoja y te manda preso" https://t.co/7ZNwldH6Q4 pic.twitter.com/KkQkCAuRtN — La Ocho am830 (@laochoam830) 7 de diciembre de 2017

Rossi afirmó que "está claro que estamos en un escenario de pérdida de las garantías constitucionales en la Argentina". Y que "la campaña y persecución política contra la dirigencia política opositora ha generado un nuevo capítulo donde por primera vez los dirigentes opositores está perseguidos".

"Se quejaban de Venezuela están haciendo en la Argentina lo mismo: persiguiendo dirigentes políticos opositores, porque ser opositor es causal de estar sospechado, te arman una causa, te procesan, no te condenan y te quieren meter preso", analizó Rossi.





El juez Claudio Bonadio procesó hoy con prisión preventiva y pidió el desafuero para detener a Cristina Fernández de Kirchner, en la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA que se inició por la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman días antes de morir, por la que también fueron detenidos hoy Carlos Zannini, Luis D'Elía y Jorge "Yussuf" Khalil.





La decisión de Bonadio incluye la orden de prisión domiciliaria para el ex canciller Héctor Timerman y el pedido de apresar al ex líder de Quebracho Fenando Esteche, a quien todavía las fuerzas de seguridad no localizaron.





En tanto, Oscar Parrilli, Andrés Larroque, Juan Mena y Angelina Abonna fueron procesados sin prisión preventiva por el magistrado, quien dictó no obstante la prohibición de que salgan del país.